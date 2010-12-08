Flash и php проффесионалы

$3000
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок398 просмотров
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Требуется 1 человек со знаниями php и flash на уровне профессионала.

Для создание или модернизирования многопользовательских игр.

PHP
13 лет назад
artemka_sv
Шведов 
35 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)
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