Веб-программист - удаленно. Долгосрочно.

На постоянную работу требуется программист PHP и MySQL + JavaScript/Ajax. От Вас требуется: 1). Реальная оценка требуемых знаний для поставленной задачи, а также оценка необходимого для этого времени; 2). Умение разобраться в уже написанном коде программы (если ...
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Приветсвую, требуется веб-программист для разаботки SEO сервисов. Работа удаленная, связь по тел. и icq.
Оплата сдельная - за каждый выполненный шаг в ТЗ.
Сотрудничество - долгосрочное.
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