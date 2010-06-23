Грамотный флешер

Требуется грамотный флэшер для натягивания картинки на написанные игры ,игры уже имеются готовые(нужно только согласовать в флэшке протокол с сервером), дизайн тоже имеется

срок на игру – 1-3 дня

оплата за игру – 1-3 т.р.

для связи – icq 207-125

Обязательные требования:

-отличное знание флэш и AS3

-ответственность

-постоянная связь

для тех кто в танке - сюда писать бесполезно, даже смотреть не буду, все в аську.