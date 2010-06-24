Удаленная работа для PHP разработчика

Нужен PHP-разработчик (не студент).

Удаленная работа, полная занятость, гибкий график, 1200$.

Требуется знание php5, Zend Framework, mysql.

Плюсом будет знание python.

Желателен опыт работы с большими базами, jQuery, основы верстки.

В резюме хотелось бы видеть ссылки на реализованные проекты с указанием сроков реализации и используемых технологий, а также кратким описанием того, что было сделано Вами в каждом из этих проектов, применительно к интересующим нас технологиям.

Резюме обязательно (желательно в формате .doc 2003).

Отправлять на marine.bulgakova (собака) yandex . ru с пометкой "PHP разработчик".