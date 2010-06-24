Удаленная работа для Java разработчика

Нужен ОПЫТНЫЙ Java разработчик (не студент).

Удаленная работа на полный рабочий день, 2000$.

Полный список технических требований — Beans, Awt, Swing

ОБЯЗАТЕЛЬНО опыт работы с java-аплетами.

Требуется усидчивость и умение работать с чужим кодом.

В резюме хотелось бы видеть ссылки на реализованные проекты с указанием сроков реализации и используемых технологий, а также кратким описанием того, что было сделано Вами в каждом из этих проектов, применительно к интересующим нас технологиям.

Резюме обязательно (желательно в формате .doc 2003).

Отправлять на marine.bulgakova (собака) yandex . ru с пометкой "Java разработчик".