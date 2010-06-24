Удаленная работа для Java разработчика

Требуется 1 человек со знаниями php и flash на уровне профессионала. Для создание или модернизирования многопользовательских игр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ОПЫТНЫЙ Java разработчик (не студент).
Удаленная работа на полный рабочий день, 2000$.
Полный список технических требований — Beans, Awt, Swing
ОБЯЗАТЕЛЬНО опыт работы с java-аплетами.
Требуется усидчивость и умение работать с чужим кодом.
В резюме хотелось бы видеть ссылки на реализованные проекты с указанием сроков реализации и используемых технологий, а также кратким описанием того, что было сделано Вами в каждом из этих проектов, применительно к интересующим нас технологиям.
Резюме обязательно (желательно в формате .doc 2003).
Отправлять на marine.bulgakova (собака) yandex . ru с пометкой "Java разработчик".
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