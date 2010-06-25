Программист битрикс для интернет-магазина

Требуется разработчик java, готовый работать удаленно на постоянной основе, живущий в Москве. Обязанности: Развитие текущего проекта, который уже успешно работает на рынке более года. Разработка новых проектов. список технологий: Java/J2EE, Servlets, JSP, JDBC, Struts 2 Опыт работы с RDBMS (к ...
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Требуется опытный программист на битрикс для выполнения регулярных небольших задач по обновлению интернет-магазина (редакция Малый Бизнес). Оплата 200-1000 руб. за задачу, 2-3 задачи в неделю.
Обязательно: – глубокие знания битрикс и опыт работы с магазинами на нем
– ответственность, исполнительность, доступность, стабильность
Александр
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