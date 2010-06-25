Java Developer (J2EE)

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обязанности:

Разработка Web-приложений и серверных компонентов на базе платформы

J2EE для системы электронных торгов.

Требования:

JPA, Servlets, Spring, Web services, SQL

опыт командной разработки, опыт работы с системами контроля версий и

багтрекинга

Желательный, но не обязательный опыт:

EJB3, JMS, SpringMVC, Maven, Glassfish, PostgreSQL, высоконагруженные

приложения

13 лет назад
LenaD
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Удаленный разработчик Java на постоянной основе

    $2500

    Требуется разработчик java, готовый работать удаленно на постоянной основе, живущий в Москве. Обязанности: Развитие текущего проекта, который уже успешно работает на рынке более года. Разработка новых проектов. список технологий: Java/J2EE, Servlets, JSP, JDBC, Struts 2 Опыт работы с RDBMS (к ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash програмисты (AS3, для Вконтакте)

    Требуются програмисты для реализации логики игры похожей на http://apps.facebook.com/zoo-paradise AS3 - обязательно Также - проживание в Киеве, опыт работы над игровыми проектами. Документацию по проекту высылаем заинтересовавшим нас кандидатам. Ждем резюме/список проектов на [email protected] Оплата сдельная (согласно объему выполненной ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист

    $999

    Для веб студии требуется программист: Нужен разноплановый программист для постоянной удалённой работы. Требования: - Быть в сети в рабочее время (а не только по ночам=) ). - Знание PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, Javascript, Perl, - Умение разобраться в чужом ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленная работа для PHP разработчика

    $1200

    Нужен PHP-разработчик (не студент). Удаленная работа, полная занятость, гибкий график, 1200$. Требуется знание php5, Zend Framework, mysql. Плюсом будет знание python. Желателен опыт работы с большими базами, jQuery, основы верстки. В резюме хотелось бы видеть ссылки на реализованные проекты ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленная работа для Java разработчика

    $2000

    Нужен ОПЫТНЫЙ Java разработчик (не студент). Удаленная работа на полный рабочий день, 2000$. Полный список технических требований — Beans, Awt, Swing ОБЯЗАТЕЛЬНО опыт работы с java-аплетами. Требуется усидчивость и умение работать с чужим кодом. В резюме хотелось бы видеть ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист и дизайнер

    Требуется php программист, способный обеспечить самостоятельную разработку сайта (или простого интернет-сервиса) от А до Я, включая разработку дизайна (особо сложные дизайны не требуются). Основные требования: создание дизайнов сайтов, качественная верстка, программирование на php.

    PHP
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для сайта

    На автомобильный портал automenu.com.ua требуется программист для выполнения несложных задач следующего типа: подлампичивание верстки, оптимизация рсс-ленты, возможность выбора обновлений в ленте, рассылка новых материаллов, установление голосовалок и разных иконок, игра с цветом и другие текущие ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Грамотный флешер

    $1000

    Требуется грамотный флэшер для натягивания картинки на написанные игры ,игры уже имеются готовые(нужно только согласовать в флэшке протокол с сервером), дизайн тоже имеется срок на игру ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад