Веб программист для постоянного сотрудничества.

Требуется программист php, mysql Требования: Отличное знание ООП Отличное знание DOM Отличное знание XML Отличное знание MySQL Исполнительность Постоянная доступность Условия: Удаленная работа ...
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Московской студии требуется веб программист для выполнения разовых заказов на постоянной основе. Фронт работ: верстка + cms.
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