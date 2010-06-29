Php программист

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок207 просмотров
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В команду нужен php програмист , который понимает в MVC , знание php (mvc,ajax) фреймворков плюс

оплата почасовая, работа удаленная

git/redmine/gmail

с вас

ваше портфолио, количество свободных часов в неделю и рейт

PHP
13 лет назад
djamag
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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