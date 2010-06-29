Необходим веб-программист, работающий с Joomla

Обязанности: Разработка и сопровождение ПО. Требования: Опыт работы PHP-программистом от двух лет; Опыт работы с базами данных; Наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес; Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры, возможность свободно общаться; Готовность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется веб-программист.
Необходимо выполнения постоянных, разных доработок.
Приветствуется наличия опыта работы с МАМ-БОТОМ Multithumb.
Бюджет доработок от 800 рублей.
Задачи на данный момент:
Через интерфейс: Расширения / Плагины / Multithumb
1. Существует некоторый нафбор фотографий. Все фотографии
идут последовательно, имя одинаковую последовательность чисел,
Но по какой-то причине, фотографии сортируются по "высоте".
Необходимо убрать этот критерий, чтобы фотографии сортировались,
только по последовательности чисел, например от 1-50.
2. Программирование возможности ЗУМ-а на
определенные фотографии.
Например, чтобы, если размещаем аэросъемку - можно было подробно
3. Существует, некий фирменый бланк. Возможно ли программно заложить
так, чтобы при распечатывании информации. Информация на странице
находилась внутри этого бланка?
Оплата:
Возможна поэтапная оплата, любым способом.
Обязательно:
1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.
1. Наличие почтового ящика.
2. Наличие ICQ или аналогов.
3. Наличие сотового телефона.
4. Возможность работать в выходные.
5. Работа по ТЗ
Прошу не беспокоить, если Вы менеджер, посредник или студия.
По завершении проекта, дальнейшее сотрудничество.
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