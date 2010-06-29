Необходим веб-программист, работающий с Joomla

Требуется веб-программист.

Необходимо выполнения постоянных, разных доработок.

Приветствуется наличия опыта работы с МАМ-БОТОМ Multithumb.

Бюджет доработок от 800 рублей.

Задачи на данный момент:

Через интерфейс: Расширения / Плагины / Multithumb

1. Существует некоторый нафбор фотографий. Все фотографии

идут последовательно, имя одинаковую последовательность чисел,

Но по какой-то причине, фотографии сортируются по "высоте".

Необходимо убрать этот критерий, чтобы фотографии сортировались,

только по последовательности чисел, например от 1-50.

2. Программирование возможности ЗУМ-а на

определенные фотографии.

Например, чтобы, если размещаем аэросъемку - можно было подробно

3. Существует, некий фирменый бланк. Возможно ли программно заложить

так, чтобы при распечатывании информации. Информация на странице

находилась внутри этого бланка?

Оплата:

Возможна поэтапная оплата, любым способом.

Обязательно:

1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.

1. Наличие почтового ящика.

2. Наличие ICQ или аналогов.

3. Наличие сотового телефона.

4. Возможность работать в выходные.

5. Работа по ТЗ

Прошу не беспокоить, если Вы менеджер, посредник или студия.

По завершении проекта, дальнейшее сотрудничество.