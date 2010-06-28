Программист для работы с web-картами

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок153 просмотра
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Требуется программист, который умеет работать с интернет-картами. Проект - система мониторинга автотранспорта.

Требования:

Java/AJAX

Работа с Вебкартами API

Php

Задача - написание интерфейса для системы мониторинга автотранспорта.

Оплата поэтапная по созданному графику или на постоянную основу (предпочтительнее)

13 лет назад
masha-cam
Мария 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва(-1)
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