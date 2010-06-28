Программист для работы с web-картами

Обязанности: Разработка и сопровождение ПО. Требования: Опыт работы PHP-программистом от двух лет; Опыт работы с базами данных; Наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес; Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры, возможность свободно общаться; Готовность ...