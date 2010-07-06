Программист

Веб-программированиеЗакрытнет заявок48 просмотров
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Требования:

- Желание стать профессионалом и добиться успеха, которое выражается в действиях.

- Усердие и трудолюбие.

- Высокие требования к качеству своей работы, неприязнь «халтуры» и посредственности в своей работе.

* владение PHP, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, MySQL;

* Опыт работы с программными продуктами «1С-Битрикс»

* владение принципами объектно-ориентированного программирования (ООП);

* способность разбираться в чужих кодах;

* любовь к своей работе;

* ответственность и порядочность.

Обязанности:

* Разработка функциональных модулей для новых интернет-проектов;

* Разработка и внедрение новых сервисов к уже работающим проектам;

* Самостоятельная формализация задач, планирование собственных работ по составленному ТЗ;

Всем кандидатам на эту должность необходимо:

1. Предоставить ссылки на работающие проекты (интересует только веб-программирование), указав степень своего участия в проекте.

2. Подготовить резюме или рассказ о себе.

3. Выслать на E_MAIL результаты двух предыдущих пунктов.

Пишите

mailto:[email protected]

13 лет назад
t9p30
Ольга 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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