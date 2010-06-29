Разработчик на проект (срочно)

Веб-разработка SaaS. Требуется опытный разработчик. Срочно. Оплата по безналичному расчету.

Ждём, что кандидат прямо сейчас на основании описания может начать разрабатывать ядро программы (в течение недели мы предоставим все окна интерфейса).

Схема: Ваша заявка - мы отправляем Вам описание - Вы указываете свои сроки, цену и используемый Вами инструмент - утверждаем - начало работы.