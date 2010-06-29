Требуются: Аналитик+Java-разработчк+JS разработчик

Обязанности: Разработка и сопровождение ПО. Требования: Опыт работы PHP-программистом от двух лет; Опыт работы с базами данных; Наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес; Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры, возможность свободно общаться; Готовность ...
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Добрый день!
На проект, продолжительностью около 3 месяцев (1-ая итерация), требуются
1) j2ee разработчик - JPA (eclipselink), Spring MVC, WebServices - обязательно; hadoop - желательно; платформа - GlassFish 3
2) аналитик/технический писатель - знание и понимание UML, навыки написания качественных SRS, умение из разрозненных данных собирать целостную картинку
3) верстальщик/js разработчик - sctrict html, js, jquery
обязательна общая культура разработки
опыт командной разработки, опыт работы с системами контроля версий и багтрекинга
обязательное наличие скайпа с микрофоном
Спасибо!
P.S. Большая просьба, ваши заявки с первоначальными сведениями о себе, такими как: опыт работы, пожелания по оплате и способам оплаты,времени которое вы сможете уделять проекту оставлять только здесь.
Заявки оставленные другим способом рассматриваться не будут.
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