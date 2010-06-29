Требуются: Аналитик+Java-разработчк+JS разработчик

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Добрый день!

На проект, продолжительностью около 3 месяцев (1-ая итерация), требуются

1) j2ee разработчик - JPA (eclipselink), Spring MVC, WebServices - обязательно; hadoop - желательно; платформа - GlassFish 3

2) аналитик/технический писатель - знание и понимание UML, навыки написания качественных SRS, умение из разрозненных данных собирать целостную картинку

3) верстальщик/js разработчик - sctrict html, js, jquery

обязательна общая культура разработки

опыт командной разработки, опыт работы с системами контроля версий и багтрекинга

обязательное наличие скайпа с микрофоном

Спасибо!

P.S. Большая просьба, ваши заявки с первоначальными сведениями о себе, такими как: опыт работы, пожелания по оплате и способам оплаты,времени которое вы сможете уделять проекту оставлять только здесь.

Заявки оставленные другим способом рассматриваться не будут.

13 лет назад
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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