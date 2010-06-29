Нужен опытный php программист – только Минск

Есть заказы небольших и средних проектов под CodeIgniter, Cake-PHP, а также Joomla, Drupal, Wordpress, сайты англоязычные.

Ищу разработчика (опыт – 2+ года, OOP, MVC) на партнерских условиях. Можно удаленно. Только Минск. Пишите на [email protected].