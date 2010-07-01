Постоянная работа для программистов

В связи с открытием офиса в Украине, организации требуются на постоянную работу в офисе:

1. Программисты.

2. Специалисты SEO.

Кто заинтересован, шлите свои резюме, в которых укажите ваши предыдущие работы (ссылки на сайты) и желаемую зарплату. Подбор будет проводиться по собеседованию.

--

Требования для программистов:

1. Житель Киева, Одессы или Львова.

2. Опыт работы с PHP (Drupal, Joomla), JavaScript (Ajax, JQuery, JSON, кросс-браузерная совместимость), ASP.NET, SOAP и вэб-службы.

3. Знание английского языка.

4. Знание Photoshop, HTML, CSS, способность разработать сайт от дизайна в формате PSD до полностью рабочего движка.

5. Умение работать в команде.

6. Опыт работы с активно посещаемыми сайтами, с высокими требованиями к производительности.

Также приветствуется:

1. Программирование под Windows, MS Office.

2. Ruby.

3. Программирование под мобильные устройства.

4. Flash/ActionScript.

--

Требования для специалистов SEO:

1. Опыт продвижения сайтов в Google, Bing, Yahoo.