Требуется профессиональный Web-программист

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок138 просмотров
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Требуется профессиональный Web-программист

Прошу оставлять все заявки тут, рассмотрю каждого.

Тот кто заинтересует обязательно свяжусь с Вами.

Прошу оставлять свои номера ICQ или Skype

От программиста требуется: серьёзное отношение к работе, опыт работы (профессионал своего дела)

чтобы мог написать CMS с нуля, и как можно чаще и больше проводил время в сети.

13 лет назад
JG_Design_Studio
Ян Гориченко 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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