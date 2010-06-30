Требуется профессиональный Web-программист

Прошу оставлять все заявки тут, рассмотрю каждого.

Тот кто заинтересует обязательно свяжусь с Вами.

Прошу оставлять свои номера ICQ или Skype

От программиста требуется: серьёзное отношение к работе, опыт работы (профессионал своего дела)

чтобы мог написать CMS с нуля, и как можно чаще и больше проводил время в сети.