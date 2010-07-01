Программист на удаленную работу

Для долгосрочной работы!!!! над порталом требуется программист со знанием: - mysql - знание фрэймворка Yii будет большим плюсом или MVC фреймворком - Jquery Работа предполагается удаленная, но возможны варианты работы в офисе. Для понимания Вашего уровня, предлагаем решить задачу: Есть массив ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для работы над порталом в паре с ведущим программистом разыскивается второй программист.
Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, базовое знание Zend FW.
Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary.
Объем работы: 6-12 недель, 8-и часовой рабочий день, 5 дней в неделю. Работа удаленная с гибким графиком работы. Оклад ежемесячный.
В ответе на проект обязательно укажите ссылки на предыдущие выполненные проекты (не менее 3-х)
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