Лидирующей украинской Интернет-компании срочно требуется кандидат на позицию "JavaScript разработчик" (полный рабочий день).

Требования:

* отличное знание JavaScript и DOM

* умение писать сложный, модульный код код на JS

* опыт работы с AJAX, JSONP

* опыт оптимизации клиентсайд-кода

Приветствуется:

* опыт написания/использования Unit-тестов

* знание Flash/ActionScript

* знания в области серверсайд разработки

* умение верстать

Мы предлагаем достойную оплату труда и гибкий график работы (с 9-11 до 18-20 соотв-но).

Если предложение Вас заинтересовала, отправляйте резюме на e-mail [email protected] либо звоните по телефону 066 702 11 12.

Уважаемые потенциальные коллеги, перед отправкой резюме проверьте, указали ли вы размер оклада, без этой информации ваше резюме не сможет быть качественно рассмотрено.