JavaScript разработчик

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Лидирующей украинской Интернет-компании срочно требуется кандидат на позицию "JavaScript разработчик" (полный рабочий день).

Требования:

* отличное знание JavaScript и DOM

* умение писать сложный, модульный код код на JS

* опыт работы с AJAX, JSONP

* опыт оптимизации клиентсайд-кода

Приветствуется:

* опыт написания/использования Unit-тестов

* знание Flash/ActionScript

* знания в области серверсайд разработки

* умение верстать

Мы предлагаем достойную оплату труда и гибкий график работы (с 9-11 до 18-20 соотв-но).

Если предложение Вас заинтересовала, отправляйте резюме на e-mail [email protected] либо звоните по телефону 066 702 11 12.

Уважаемые потенциальные коллеги, перед отправкой резюме проверьте, указали ли вы размер оклада, без этой информации ваше резюме не сможет быть качественно рассмотрено.

Javascript
13 лет назад
helen_IThr
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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