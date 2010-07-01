Требуется программист php

$5000
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Требуется на удаленную работу два программиста разработчика.

Обязательные требования:

– Верстка HTML, CSS, знание стандартов и особенностей браузеров

– Знание JavaScript, работа с JQuery, AJAX

– Знание языка SQL, работа с MySQL

– Знание PHP 5, знание и опыт ООП

– Опыт администрирования >

– Знание и понимание API >

– Опыт разработки модулей и компонентов > с нуля

Условия работы:

– Место работы: Москва, м. Охотный ряд

– График работы: пн-пт, с 10.00 до 19.00;

– Работа в молодой, перспективной команде

– Испытательный срок 1 месяц

– Собеседование состоит из трех этапов, одним из которых является тестовое задание

В приложенном файле – бриф для разработчика (рекомендации по оформлению кода и документация, с которой стоит ознакомиться).

Контакты:

Сафонов Антон

e-mail: [email protected]

моб. 8 926 918 67 67

PHP
13 лет назад
Risch
Антон 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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