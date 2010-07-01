Разработчик, проектно интернет-магазины

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок192 просмотра
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Доброе время суток.

Нужен толковый разработчик для разовых заказов на разработку и модификацию интернет магазинов.

Используется CS-Cart (www.cs-cart.com). Нужен человек который с ней работал или имеет желание разобраться.

Работа проектная. Планирование, постановка задач и чёткое ТЗ - гарантированно. От Вас - соблюдение сроков и хороший код (без велосипедов и мусора).

Оплата электронными переводами или переводами наличными. По факту, поэтапно, договоримся.

13 лет назад
svfedorof
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
moorcock
Михаил 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
$1200
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