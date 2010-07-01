Талантливый PHP-программист для серьезных проектов

Мы занимаемся созданием высоконагруженных проектов. У нас большой опыт создания веб-ориентированных сервисов и проектов. Скучными проектами мы не занимаемся.

Что же это талантливый программист:

Прежде всего инициативная личность, способная самостоятельно разрешать возникшие перед ним задачи.

Должен иметь четкое понимание ООП его плюсы/минусы

Опыт использования PHP/MySQL +2 года. Знание фреймворков (Zend, Symfony, CodeIgniter/Kohana)

Linux не пугает - не возникнет вопросов как настроить веб-серверы (Apache, PHP-FPM, Nginx) и, соответственно, свое приложение

В прошлом есть опыт программирования десктопных приложений.

Зарплата по результатам собеседования.

Если вы именно тот кто нам нужен, а мы те кто вам нужен, пишите - [email protected]