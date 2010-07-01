Для долгосрочной работы!!!! над порталом требуется программист со знанием: - mysql - знание фрэймворка Yii будет большим плюсом или MVC фреймворком - Jquery Работа предполагается удаленная, но возможны варианты работы в офисе. Для понимания Вашего уровня, предлагаем решить задачу: Есть массив ...
Талантливый PHP-программист для серьезных проектов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы занимаемся созданием высоконагруженных проектов. У нас большой опыт создания веб-ориентированных сервисов и проектов. Скучными проектами мы не занимаемся.
Что же это талантливый программист:
Прежде всего инициативная личность, способная самостоятельно разрешать возникшие перед ним задачи.
Должен иметь четкое понимание ООП его плюсы/минусы
Опыт использования PHP/MySQL +2 года. Знание фреймворков (Zend, Symfony, CodeIgniter/Kohana)
Linux не пугает - не возникнет вопросов как настроить веб-серверы (Apache, PHP-FPM, Nginx) и, соответственно, свое приложение
В прошлом есть опыт программирования десктопных приложений.
Зарплата по результатам собеседования.
Если вы именно тот кто нам нужен, а мы те кто вам нужен, пишите - [email protected]
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