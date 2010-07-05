Программист PHP

Требования к кандидату: * Отличное знание PHP5; * Понимание концепции ООП; * Хорошее знание Magento (http://www.magentocommerce.com/) - от создания новых шаблонов до разработки модулей; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Опыт программирования от 2 лет
- Опыт разработки сайтов и их дальнейшего сопровождения.
- Хорошие знания HTML, PHP, SQL
- Приветствуется умение работать с SVN
Личностные качества:
- Высокая работоспособность, умение выполнять работу в сжатые сроки
- Быстрая обучаемость
- Ответственность
- Стремление к саморазвитию
Функциональные обязанности:
- Разработка веб порталов на PHP
Условия работы:
Заработная плата по договоренности
Возможна удаленная работа
Резюме с указанием ожидаемой з/п и примеры работ направлять по адресу: [email protected]
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист (на постоянной основе, в Киеве) для поддержки и сопровождения сайта на Drupal Обязательные требования: - Отличное знание Drupal (5, 6) - Хорошее знание PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS - Наличие опыта верстки, создания шаблонов - Опыт разработки и/или ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования к кандидату: * Работа на постоянной основе. * Работа в офисе в центре города. Возможен вариант удалённой работы (обсуждается). * Продвинутый уровень знания PHP и/или ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Ищу программиста под проекты на Битриксе. На постоянное сотрудничество. По приемлемым ценам. Студиям не беспокоить. Фрилансерам, у которых "растет аппетит" также. Цена быть ...Закрыт13 лет назад
Лидирующей украинской Интернет-компании срочно требуется кандидат на позицию "JavaScript разработчик" (полный рабочий день). Требования: * отличное знание JavaScript и DOM * умение писать сложный, модульный код код на JS ...Закрыт13 лет назад
Доброе время суток. Нужен толковый разработчик для разовых заказов на разработку и модификацию интернет магазинов. Используется CS-Cart (www.cs-cart.com). Нужен человек который с ней работал или имеет желание разобраться. Работа проектная. Планирование, постановка задач и чёткое ТЗ - гарантированно. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $2500
Мы занимаемся созданием высоконагруженных проектов. У нас большой опыт создания веб-ориентированных сервисов и проектов. Скучными проектами мы не занимаемся. Что же это талантливый программист: Прежде всего инициативная личность, способная самостоятельно разрешать возникшие перед ним задачи. Должен иметь четкое ...Закрыт13 лет назад
В связи с открытием офиса в Украине, организации требуются на постоянную работу в офисе: 1. Программисты. 2. Специалисты SEO. Кто заинтересован, шлите свои резюме, в которых укажите ваши предыдущие работы (ссылки на сайты) и желаемую зарплату. Подбор будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Требуется на удаленную работу два программиста разработчика. Обязательные требования: – Верстка HTML, CSS, знание стандартов и особенностей браузеров – Знание JavaScript, работа с JQuery, AJAX – ...Закрыт13 лет назад
Для работы над порталом в паре с ведущим программистом разыскивается второй программист. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, базовое знание Zend FW. Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary. Объем работы: 6-12 недель, 8-и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад