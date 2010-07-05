Программист PHP

В связи с открытием офиса в Украине, организации требуются на постоянную работу в офисе: 1. Программисты. 2. Специалисты SEO. Кто заинтересован, шлите свои резюме, в которых укажите ваши предыдущие работы (ссылки на сайты) и желаемую зарплату. Подбор будет ...