PHP/Perl программист (Санкт-Петербург)

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Требования к кандидату:

* Работа на постоянной основе.

* Работа в офисе в центре города. Возможен вариант удалённой работы (обсуждается).

* Продвинутый уровень знания PHP и/или Perl, опыт успешных разработок систем с использованием этих языков.

* Базовые знания администрирования unix-систем.

* Знания HTML, CSS, JavaScript, Ajax, Jquery, других библиотек.

* Опыт работы и понимание проблем разработки больших баз данных.

* Умение работать с протоколами http, https, ftp, sftp.

* Опыт разработки скриптов, работающих при больших нагрузках.

* Опыт разработки систем администрирования с user-friendly интерфейсом.

* Опыт работы по структурированию и визуализации больших объемов данных (таблицы, схемы, графики).

* Опыт разработки мультисерверных систем с балансировкой нагрузки.

* Технический уровень знания английского языка.

* Умение работать в коллективе.

Приветствуется:

* Умение ставить задачу, разрабатывать технические требования, создавать высокоуровневый и низкоуровневый дизайн приложения.

* Умение структурировать информацию, написания документации.

* Опыт использования систем контроля версий.

* Опыт постановки процесса тестирования разрабатываемого приложения.

* Умение работать самостоятельно (на всех уровнях от постановки задачи до внедрения).

Предлагается:

* Зарплата по результатам собеседования.

* Гибкий рабочий график.

PHPPerl
13 лет назад
dick82
Андрей 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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