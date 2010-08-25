PHP-Программист

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования к кандидату:

* Отличное знание PHP5;

* Понимание концепции ООП;

* Хорошее знание Magento (http://www.magentocommerce.com/) - от создания новых шаблонов до разработки модулей;

* Хорошее знание систем управление контентом TYPO3 и Drupal.

* Знание JavaScript-библиотеки jQuery, другие также полезны (Prototype, MooTools);

* Умение документировать код (Doxygen);

* Умение работать в команде;

* Стремление к новым знаниям и желание работать над интересными проектами.

Дополнительные преимущества:

* Понимание принципов agile-разработки ПО;

* Знание Zend Framework;

* Знание систем контроля версий (Mercurial, Git, SVN);

* Опыт работы с тикет-системами (JIRA, Redmine).

Зарплата оговаривается по результатам собеседования индивидуально.

PHP
13 лет назад
ovs
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Специалист для сопровождения портала на Drupal

    Требуется специалист (на постоянной основе, в Киеве) для поддержки и сопровождения сайта на Drupal Обязательные требования: - Отличное знание Drupal (5, 6) - Хорошее знание PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS - Наличие опыта верстки, создания шаблонов - Опыт разработки и/или ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на Битрикс

    $2500

    Ищу программиста под проекты на Битриксе. На постоянное сотрудничество. По приемлемым ценам. Студиям не беспокоить. Фрилансерам, у которых "растет аппетит" также. Цена быть ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • JavaScript разработчик

    Лидирующей украинской Интернет-компании срочно требуется кандидат на позицию "JavaScript разработчик" (полный рабочий день). Требования: * отличное знание JavaScript и DOM * умение писать сложный, модульный код код на JS ...

    Javascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик, проектно интернет-магазины

    Доброе время суток. Нужен толковый разработчик для разовых заказов на разработку и модификацию интернет магазинов. Используется CS-Cart (www.cs-cart.com). Нужен человек который с ней работал или имеет желание разобраться. Работа проектная. Планирование, постановка задач и чёткое ТЗ - гарантированно. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Талантливый PHP-программист для серьезных проектов

    $2500

    Мы занимаемся созданием высоконагруженных проектов. У нас большой опыт создания веб-ориентированных сервисов и проектов. Скучными проектами мы не занимаемся. Что же это талантливый программист: Прежде всего инициативная личность, способная самостоятельно разрешать возникшие перед ним задачи. Должен иметь четкое ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Постоянная работа для программистов

    В связи с открытием офиса в Украине, организации требуются на постоянную работу в офисе: 1. Программисты. 2. Специалисты SEO. Кто заинтересован, шлите свои резюме, в которых укажите ваши предыдущие работы (ссылки на сайты) и желаемую зарплату. Подбор будет ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист php

    $5000

    Требуется на удаленную работу два программиста разработчика. Обязательные требования: – Верстка HTML, CSS, знание стандартов и особенностей браузеров – Знание JavaScript, работа с JQuery, AJAX – ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на удаленную работу

    Для работы над порталом в паре с ведущим программистом разыскивается второй программист. Обязательное требование: продвинутые знания и опыт PHP+MySQL, хорошие знания HTML+CSS+Smarty, базовое знание Zend FW. Преимуществом будет знание Javascript и библиотеки JQuary. Объем работы: 6-12 недель, 8-и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется профессиональный Web-программист

    Требуется профессиональный Web-программист Прошу оставлять все заявки тут, рассмотрю каждого. Тот кто заинтересует обязательно свяжусь с Вами. Прошу оставлять свои номера ICQ или Skype От программиста требуется: серьёзное отношение к работе, опыт работы (профессионал своего дела) чтобы мог написать CMS ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор сайта

    Онлайн брокеру на фондовом рынке Украины, компании «Гайсфорт-Онлайн» на постоянной основе требуется администратор сайта. Требования: Пол: мужской Возраст: 22-35 лет Опыт работы: в области администрирования и поддержки сайтов не менее 3-х лет. Знание основных и способность работать с самописными ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад