Требуется php-программист

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок171 просмотр
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- Отличное знание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript

- Знание AJAX, XML

- Умение разбираться в чужом коде.

- Опыт разработки крупных web-проектов

- Опыт программирования сайтов в CMS Bitrix

- Зарплата 40000 – 65000рублей (по результатам собеседования);

PHP
13 лет назад
amaton
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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