Веб-программист (PHP, EXTJS, MySQL)

Веб-программист (ExtJS/PHP/MySQL)

На постоянную удаленную работу требуется талантливый веб-программист с хорошим знанием ExtJS, который стремится писать грамотный код и не халтурить. У нас своя компания (не веб-студия), в которой есть около 4-5 проектов. В данный момент предстоит доработать и ввести в эксплуатацию CRM-систему для обеспечения работы ветеринарной клиники.

Требования:

• Отличное знание Javascript и ExtJS, наличие 2-хлетнего опыта работы с этой библиотекой.

• Хорошее знание PHP 5.2+, ООП, MVC, знание паттернов проектирования

• Хорошее знание MySQL 5.0+, умение писать и оптимизировать SQL-запросы, знать чем INNER JOIN отличается от LEFT JOIN, зачем нужны индексы

• Владение технологиями: HTML, CSS, AJAX, XML, JSON

• Стремление писать грамотный, четкий и понятный код с комментариями в необходимых местах. Если комментариев слишком много — это дурной признак.

• Владение Git, хотя бы на пользовательском уровне. Мы используем хостинг github.com, в дальнейшем придется работать именно с ним.

• Работа с системой контроля изменений БД Liquibase (http://liquibase.org). Если вы раньше не работали с этой системой, настройтесь на то, что придется этому обучиться.

• Наличие Skype и хорошего интернета для связи голосом

Плюсами будут:

• Умение проводить рефакторинг, устранять дублирование и улучшать организацию кода;

• Умение быстро разбираться в чужом коде;

• Большим плюсом будет умение покрывать ExtJS код модульными тестами с обоснованием выбранного инструмента тестирования;

• Умение писать модульные (и не только) тесты, работа с PHPUnit;

• Опыт работы с Yii-фреймворком; (желателен, но можно и другие подобные фреймворки)

• Опыт работы в *nix-системе, bash.

Отсутствие опыта по каким-либо требованиям компенсируется сильным желанием его получить.

Личные качества:

• Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, высокая работоспособность;

• Умение адекватно оценивать свои силы и в срок реализовывать поставленные задачи;

• Умение слушать;

• Способность работать в команде;

• Умение работать самостоятельно и быстро;

Условия:

• Оплата от 1200 долл. в месяц (по результатам собеседования) 2 раза в месяц; Оплата почасовая, с ежедневным ведением журнала работ.

• Гибкий график работы, оптимально 40 часов в неделю, главное чтобы вы в срок выполняли возложенные на вас задачи

• Оформление по ТК (если нужно)

Более подробно при личной переписке.

Вместе с резюме опишите ваши сильные стороны по вышеуказанным пунктам, а также вышлите примеры кода на PHP/MySQL и ExtJS.

Связаться с нами можно по почте [email protected] или через Skype glaznayamaz