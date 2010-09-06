Веб-программист (PHP, EXTJS, MySQL)

Программист C#, ASP.NET 2.0/3.5 VS 2005-2008, MS SQL 2005/TSQL Опыт разработки приложений на ASP.NET от 3 лет
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Веб-программист (ExtJS/PHP/MySQL)
На постоянную удаленную работу требуется талантливый веб-программист с хорошим знанием ExtJS, который стремится писать грамотный код и не халтурить. У нас своя компания (не веб-студия), в которой есть около 4-5 проектов. В данный момент предстоит доработать и ввести в эксплуатацию CRM-систему для обеспечения работы ветеринарной клиники.
Требования:
• Отличное знание Javascript и ExtJS, наличие 2-хлетнего опыта работы с этой библиотекой.
• Хорошее знание PHP 5.2+, ООП, MVC, знание паттернов проектирования
• Хорошее знание MySQL 5.0+, умение писать и оптимизировать SQL-запросы, знать чем INNER JOIN отличается от LEFT JOIN, зачем нужны индексы
• Владение технологиями: HTML, CSS, AJAX, XML, JSON
• Стремление писать грамотный, четкий и понятный код с комментариями в необходимых местах. Если комментариев слишком много — это дурной признак.
• Владение Git, хотя бы на пользовательском уровне. Мы используем хостинг github.com, в дальнейшем придется работать именно с ним.
• Работа с системой контроля изменений БД Liquibase (http://liquibase.org). Если вы раньше не работали с этой системой, настройтесь на то, что придется этому обучиться.
• Наличие Skype и хорошего интернета для связи голосом
Плюсами будут:
• Умение проводить рефакторинг, устранять дублирование и улучшать организацию кода;
• Умение быстро разбираться в чужом коде;
• Большим плюсом будет умение покрывать ExtJS код модульными тестами с обоснованием выбранного инструмента тестирования;
• Умение писать модульные (и не только) тесты, работа с PHPUnit;
• Опыт работы с Yii-фреймворком; (желателен, но можно и другие подобные фреймворки)
• Опыт работы в *nix-системе, bash.
Отсутствие опыта по каким-либо требованиям компенсируется сильным желанием его получить.
Личные качества:
• Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, высокая работоспособность;
• Умение адекватно оценивать свои силы и в срок реализовывать поставленные задачи;
• Умение слушать;
• Способность работать в команде;
• Умение работать самостоятельно и быстро;
Условия:
• Оплата от 1200 долл. в месяц (по результатам собеседования) 2 раза в месяц; Оплата почасовая, с ежедневным ведением журнала работ.
• Гибкий график работы, оптимально 40 часов в неделю, главное чтобы вы в срок выполняли возложенные на вас задачи
• Оформление по ТК (если нужно)
Более подробно при личной переписке.
Вместе с резюме опишите ваши сильные стороны по вышеуказанным пунктам, а также вышлите примеры кода на PHP/MySQL и ExtJS.
Связаться с нами можно по почте [email protected] или через Skype glaznayamaz
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