Программист C#, ASP.NET

Доброе время суток. Нужен толковый разработчик для разовых заказов на разработку и модификацию интернет магазинов. Используется CS-Cart (www.cs-cart.com). Нужен человек который с ней работал или имеет желание разобраться. Работа проектная. Планирование, постановка задач и чёткое ТЗ - гарантированно. ...