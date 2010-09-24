Программист C#, ASP.NET

$1000
Веб-программированиеЗакрыт19 заявок563 просмотра
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Программист C#, ASP.NET 2.0/3.5 VS 2005-2008, MS SQL 2005/TSQL

Опыт разработки приложений на ASP.NET от 3 лет

13 лет назад
alexbeginin
Александр 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
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