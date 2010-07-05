PHP-программист

Требования к кандидату: * Отличное знание PHP5; * Понимание концепции ООП; * Хорошее знание Magento (http://www.magentocommerce.com/) - от создания новых шаблонов до разработки модулей; ...
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Работа только в офисе. Москва и МО.
Знания:
Хорошие знания: PHP, Javascript, MySQL, ajax (jquery)
Опыт работы с Google API, JS, PHP фреймворками, агрегаторами (Робокасса)
Умение понимать чужой код. Знать, что такое Code Review.
Опыт оптимизации кода, sql-запросов и структуры БД.
Понимание стандартов безопасности
HTML, CSS – базовый уровень
Условия:
Собеседование включает в себя тест и обсуждение теста.
Работа над одним проектом.
Заработная плата 60 000 руб.
Полный рабочий день с 10:00 до 19:00
Офис метро Проспект Мира.
Контактный телефон +7 (903) 686 26 08 (Игорь)
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