PHP-программист

Мы занимаемся созданием высоконагруженных проектов. У нас большой опыт создания веб-ориентированных сервисов и проектов. Скучными проектами мы не занимаемся. Что же это талантливый программист: Прежде всего инициативная личность, способная самостоятельно разрешать возникшие перед ним задачи. Должен иметь четкое ...