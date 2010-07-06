Программист C#, ASP.NET 2.0/3.5 VS 2005-2008, MS SQL 2005/TSQL Опыт разработки приложений на ASP.NET от 3 лет
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В фирму по разработке серверного и клиентского ПО требуются программисты. Удаленная работа, свободный график, оплата попроектная либо З\П. Первое время зарплата небольшая, постепенно будет намного выше. Пишите с указанием:
1) Опыта работы
2) На чем пишете
3) Желаемой ЗП
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