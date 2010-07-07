Требуется программист J2EE.

Веб-программист (ExtJS/PHP/MySQL) На постоянную удаленную работу требуется талантливый веб-программист с хорошим знанием ExtJS, который стремится писать грамотный код и не халтурить. У нас своя компания (не веб-студия), в которой есть около 4-5 проектов. В данный момент ...