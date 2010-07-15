Требуется разработчик Битрикс

Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом» требуется удаленный разработчик на Битриксе.

Основные задачи:

- доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе;

- исправление ошибок в работе сайтов;

- консультирование пользователей;

- импорт/экспорт данных;

- интеграция с 1С, платежными системами, торговыми площадками.

Требования:

- владение Битриксом не только в плане программирования, но и в качестве пользователя;

- хорошее знание API;

- навыки верстки и интеграции дизайна;

- базовые знания MySQL;

- хорошие знания jQuery и AJAX;

- умение ориентироваться в чужом коде;

- готовность работать как минимум 4 часа в день;

- постоянный онлайн и возможность общаться голосом по Скайпу/GTalk;

- исполнительность;

- хороший русский язык;

- умение отчитываться за свою работу.

Плюсом будут:

- наличие сертификатов 1С-Битрикс;

- владение техническим английским;

- опыт администрирования Linux-серверов;

- опыт работы с 1С.

В рамках данной должности предполагается в основном доработка существующих сайтов, но не исключена разработка сайтов с нуля. В первую очередь мы ищем опытного разработчика, но возможна и стажировка. Это не разовый проект, мы ориентированы на долгое ежедневное сотрудничество.

Зарплата от сдельная от 20000 до 40000 руб. в месяц по результатам тестового задания, исходя из 5-дневной рабочей недели и 8-часового рабочего дня.

Ваши резюме Вы можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.