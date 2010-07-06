Требуется программист PHP + JS + jquery

оплата 700-1200$ в месяц.

В зависимости от уровня знаний

за хорошие знания в js готовы платить 1200

если пхп чисто,то другой проект 700-900$ в месяц

Отправялйте,пожайлуста,резюме на e-mail: [email protected]

Обязательно расскажите о Вашем опыте работы с PHP подробнее

и с JS !

если Вы хороший спец в js и хотите зарабатытваь 1200 и более в дальнейшем.Выполните тестовое задание,пишите на емайл,сразу со сделанным заданием.Если ВЫ его сделали,поверьте,мы оочень в Вас заинтерисованы

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далее приложено краткое тз,тест:

можете выполнить его пожеланию,если вы с ним удачно справляетесь,мы готовы вам платить 1200$

тест: http://www.sendspace.com/file/u7cp0m

прилагаю только почту,ибо кандидатов много,а времени у нас мало.Скажу одно,что те кто удачно справляются с тестом,75% что мы будем продолжать с Вами работать,ибо вы спец в этом!