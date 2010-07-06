Требуется программист для обслуживания 1С-Битрикс

Требуется веб-программист с опытом работы с 1С-Битрикс. Требуется выполнять небольшие и средние доработки, внедрения, нововведений.

Сайт интернет-магазин. Модуль магазина был переписан, импорт товаров происходит из xml файлов. Скрипт импорта полностью написан под нас.

Периодически возникают проблемы с работой системы.

На сайте несколько шаблонов дизайна.

Оплата за каждое отдельное задание по договорённости.

Оплата по факту. Организация хорошая, 11 лет работы, своя сеть магазинов (реальных).

Честность гарантируется.

Причина поиска: наш удалёнщик ушёл в отпуск, возникли непредвиденные трудности с запуском проекта.