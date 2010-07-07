Младший веб-программист (возможно обучение)

Компания СП.АРМ существует 22 года и занимается разработкой информационных систем для медицины.

Мы ищем нашего ровестника - будущего веб-программиста в команду для реализации внутренних проектов компании. На данный момент работа проходит в среде PHP+MySQL.

От сотрудника требуется желание учиться веб-разработке, грамотность, любовь к порядку, тщательность в выполнении задач, read manuals without translator, IQ>100 и умение пользоваться поиском.

Будет плюсом, если вам есть что рассказать про ваш опыт с PHP, MYSQL, SSH, SVN, ООП, MVC, UI, UML, XML, SOAP, ODBC, ТРИЗ или другими аббревиатурами. Если вам не все из них знакомы - узнайте что они означают в открытых источниках до собеседования.

Возможен неполный рабочий день, мужской и женский пол, отсутствие прописки в СПб и подготовка диплома в рамках работы.

Кратко о себе + фото: [email protected]

Работа в центре города (Василеостровская / Спортивная).