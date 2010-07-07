Младший веб-программист (возможно обучение)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок96 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания СП.АРМ существует 22 года и занимается разработкой информационных систем для медицины.

Мы ищем нашего ровестника - будущего веб-программиста в команду для реализации внутренних проектов компании. На данный момент работа проходит в среде PHP+MySQL.

От сотрудника требуется желание учиться веб-разработке, грамотность, любовь к порядку, тщательность в выполнении задач, read manuals without translator, IQ>100 и умение пользоваться поиском.

Будет плюсом, если вам есть что рассказать про ваш опыт с PHP, MYSQL, SSH, SVN, ООП, MVC, UI, UML, XML, SOAP, ODBC, ТРИЗ или другими аббревиатурами. Если вам не все из них знакомы - узнайте что они означают в открытых источниках до собеседования.

Возможен неполный рабочий день, мужской и женский пол, отсутствие прописки в СПб и подготовка диплома в рамках работы.

Кратко о себе + фото: [email protected]

Работа в центре города (Василеостровская / Спортивная).

13 лет назад
sparm
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Веб-программист (PHP, EXTJS, MySQL)

    $1200

    Веб-программист (ExtJS/PHP/MySQL) На постоянную удаленную работу требуется талантливый веб-программист с хорошим знанием ExtJS, который стремится писать грамотный код и не халтурить. У нас своя компания (не веб-студия), в которой есть около 4-5 проектов. В данный момент ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется разработчик Битрикс

    $2000

    Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом» требуется удаленный разработчик на Битриксе. Основные задачи: - доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе; - исправление ошибок в работе сайтов; - консультирование пользователей; - импорт/экспорт данных; - интеграция ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP- программист

    $1500

    Обязанности: • Разработка браузерной многопользовательской игры • Разработка и оптимизация архитектуры высоконагруженного приложения; • Проектирование и разработка новых игровых модулей; • Контроль администрирования сервера и анализ его работы; • Формирование предложений по оптимизации и обеспечение бесперебойной работы серверов проекта; Требования: • Опыт работы с phpUnit • Отличное знание PHP/MySql • Опыт ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист для обслуживания 1С-Битрикс

    Требуется веб-программист с опытом работы с 1С-Битрикс. Требуется выполнять небольшие и средние доработки, внедрения, нововведений. Сайт интернет-магазин. Модуль магазина был переписан, импорт товаров происходит из xml файлов. Скрипт импорта полностью написан под нас. Периодически возникают проблемы с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист PHP + JS + jquery

    Требуется программист PHP + JS + jquery оплата 700-1200$ в месяц. В зависимости от уровня знаний за хорошие знания в js готовы платить 1200 если пхп чисто,то другой проект 700-900$ в месяц Отправялйте,пожайлуста,резюме на e-mail: [email protected] Обязательно расскажите о Вашем опыте ...

    PHPjQuery
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищется флешер

    Срочно ищется флэшер. Работа простая – создание флэш-хэдеров и небольших флэш-мувиков. Оплата договорная, еженедельная либо сдельная. Обязательное условие – умение общаться на английском языке по ICQ. связь по ICQ: 480997895 – Dangelo Christopher (english only) мне в аську, в личку ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты

    В фирму по разработке серверного и клиентского ПО требуются программисты. Удаленная работа, свободный график, оплата попроектная либо З\П. Первое время зарплата небольшая, постепенно будет намного выше. Пишите с указанием: 1) Опыта работы 2) На чем пишете 3) Желаемой ...

    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад