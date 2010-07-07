PHP- программист

Программист C#, ASP.NET 2.0/3.5 VS 2005-2008, MS SQL 2005/TSQL Опыт разработки приложений на ASP.NET от 3 лет
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Обязанности:
• Разработка браузерной многопользовательской игры
• Разработка и оптимизация архитектуры высоконагруженного приложения;
• Проектирование и разработка новых игровых модулей;
• Контроль администрирования сервера и анализ его работы;
• Формирование предложений по оптимизации и обеспечение бесперебойной работы серверов проекта;
Требования:
• Опыт работы с phpUnit
• Отличное знание PHP/MySql
• Опыт использования систем контроля версий
• Опыт проведение нагрузочного тестирования, интерпретации результатов
• Опыт разработки высоконагруженных проектов
• Понимание клиент-серверной архитектуры
• Понимание принципов ООП и MVC (модель-представление-поведение)
• Опыт администрирования Unix (Linux)
Желательно:
• Опыт работы в игровой индустрии
• Опыт оптимизации баз данных, опыт профилирования кода
!! в резюме укажите, пожалуйста, степень соответствия перечисленным требованиям!!
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