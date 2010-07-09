Нужен PHP программист для работы в офисе

$1000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок95 просмотров
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Работа в офисе (Киев, Печерский р-н), график гибкий, ориентация на результат.

Задачи: разработка системы на основе ТЗ и прототипов web-интерфейсов, готовой верстки и готовых методов работы с ядром системы.

Требования:

* мужчина, от 20 лет, образование техническое;

* опыт программирования от 3 лет;

* отличные знания PHP4 и PHP5 (ООП);

* уверенные знания SQL, опыт работы с PostgreSQL, Doctrine;

* HTML, CSS, JavaScript, AJAX; xHTML/WML - желательно

* пользователь Unix/Linux;

* опыт работы с SVN или CVS;

* знание и опыт работы с фреймворками: Symfony (PHP-фреймворк), JQuery (JavaScript-фреймворк)

* английский язык (чтение технической документации);

* ответственность, умение планировать свое время и следовать утвержденным срокам;

* адекватность, усидчивость, самоотдача;

* готовность сразу приступить к работе.

Условия:

* оплата - по результатам собеседования (ЗП от 1000 до 1500 у.е.);

О компании:

Мы занимаемся разработкой принципиально нового проекта для организаторов конференций, форумов и деловых мероприятий. Пилотная версия проекта уже была запущена и имеет отличный фидбек.

PHP
13 лет назад
pozitivchik7
Татьяна 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
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