Программист в команду перспективного портала

Команда создает портал, на основе инвестиционных объектов http://pacific-capitals.com/ (инвестиционные объекты)

Создаются разные сервисы, в которые и нужен будет задействован программист, примеры работ которые нужно будет выполнить:

1. www.pictures.pacific-capitals.com на этот сервис нужен будет добавить скрипт закачки изображение (пример radikal.ru ifotki.info pics.kz)

2. Добавить пару модулей в CSM (CSM гибкая, с открытым кодом, но эффективна для поисковиков).

3. Внедрить дизайн в скрипт монитора высокодоходных проектов.Дизайн есть, коды открыты, скрипт не сложен, сам могу сделать, но возникает шибка при замене одного из элементов скрипта.

4. Внедрить на сайт такие штучки как: человек приходит на сайт а ему слева в отведенном для этого месте, пишет вы пришли с России, с такого го то ИП адресе.

5. Так же создаем еще один сервис, будет похож на эти (2ip.ru cy-pr.com whois.domaintools.com и др.) насколько мне известно в сети такие скрипты есть, от программиста нужно будет достать и внедрить их.

В общем и многие другие мелочи. Золотые горы обещать не могу, но что имею это идеи и целеустремленность. По подсчетам через 2 недели должны быть первые доходы.

Способ монетизации сайта, уже разработан, при желании узнать о них, связываемся по скайпу или аси и оговариваем детали.

Оплата такова, я даю задание, вы оцениваете и сообщаете сумму, вы приступаете к работе, в конце работы, я оплачиваю половину суммы и половину через две недели, так как бюджет ограничен, в команде работает СЕО оптимизатор и продвигает сайт, так же постер на форумах, дизайнер-верстальщик.