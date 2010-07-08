Требуется специалист со знанием ПХП

$500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок108 просмотров
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Нужен человек со знанием PHP

Ну знания PHP, Mysql, JAVAscript тоже немножко нужны :)

Проектов много, оплата за работу около 20-30 долларов в сутки, в зависимости от вашего дня и работы

Работы на пол месяца точно есть.

13 лет назад
glebden
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
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