Требуется специалист со знанием ПХП

Ищу специалиста по Flex для регулярной, плодотворной работы.
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Нужен человек со знанием PHP
Ну знания PHP, Mysql, JAVAscript тоже немножко нужны :)
Проектов много, оплата за работу около 20-30 долларов в сутки, в зависимости от вашего дня и работы
Работы на пол месяца точно есть.
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