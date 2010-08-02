Web-разработчик/SEO специалист

Требования:

- Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL

- Шифрование и безопасность систем

- Отличное знание английского языка

- Отличное понимание SEM, опыт SEO и Adwords

- Linux, Apache

Обязанности:

- SEM, Adword Campaigns

- Работа над web проектами

- Сплит-тестирование сайта

Условия работы:

На данный момент работа программистом в нашей компании удаленная, поэтому Вы можете работать из дома. Работа на полную ставку, не менее 7-8 часов в день по рабочим дням, с почасовой оплатой.

Ваше подробное резюме присылайте по адресу jobs (at) auslogics.com. Наш адрес в интернет: http://www.auslogics.com.

О компании:

Auslogics Software Pty Ltd является быстрорастущей компанией, основанной в Сиднее, Австралия. Наша цель – создание пакета утилит по очистке и оптимизации персональных компьютеров. Продукты компании Auslogics Disk Defrag и BoostSpeed являются одними из самых известных программ по оптимизации компьютеров за рубежом и в России.