Web-разработчик/SEO специалист

Ищу специалиста по Flex для регулярной, плодотворной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Знание HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL
- Шифрование и безопасность систем
- Отличное знание английского языка
- Отличное понимание SEM, опыт SEO и Adwords
- Linux, Apache
Обязанности:
- SEM, Adword Campaigns
- Работа над web проектами
- Сплит-тестирование сайта
Условия работы:
На данный момент работа программистом в нашей компании удаленная, поэтому Вы можете работать из дома. Работа на полную ставку, не менее 7-8 часов в день по рабочим дням, с почасовой оплатой.
Ваше подробное резюме присылайте по адресу jobs (at) auslogics.com. Наш адрес в интернет: http://www.auslogics.com.
О компании:
Auslogics Software Pty Ltd является быстрорастущей компанией, основанной в Сиднее, Австралия. Наша цель – создание пакета утилит по очистке и оптимизации персональных компьютеров. Продукты компании Auslogics Disk Defrag и BoostSpeed являются одними из самых известных программ по оптимизации компьютеров за рубежом и в России.
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