Требуется опытный PHP разработчик на удаленку

$1000
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок325 просмотров
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Приглашаем в команду опытного php-программиста для удаленной работы над собственными проектами компании.

Требования:

* Профессиональные знания: PHP, MySQL, ajax, html, знание особенностей браузеров, умение работать с растровыми и векторными графическими редакторами

* ОТЛИЧНОЕ (!) знание PHP5+MySQL

* JavaScript и CSS

* Желательно - опыт разработки высоконагруженных Интернет-систем

* Английский язык - не менее технического

Обязанности:

* Разработка новых Интернет-проектов

* Доработка существующих сервисов

* Нацеленность на результат

Условия:

* Достойная оплата труда

* Удаленная работа

* Дружный коллектив профессионалов

* Отличные возможности для карьерного и личного развития при наличии желания расти и браться за сложные таски

* Гибкий график - возможность сделать перерыв в любое время

PHP
13 лет назад
kosutia5
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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