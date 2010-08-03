Ищем студента на неполный рабочий день

У претендента должны быть базовые знания php, sql, html, css и очень желательно Drupal.

Претендент долен быть ответственным, быстро уметь разбираться в трудных вещах, быть на связи, предоставлять отчет о проделанной работе за день (в нескольких предложениях, не более).

Претендент должен быть только из Украины, Харькову предпочтение.

В заявке необходимо написать: 1) где учитесь, курс, 2) сколько часов в день готовы работать и желаемую заработную плату за сумму часов в месяц.

После этого необходимо описать ваш опыт и уровень знаний (знакомы ли и на каком уровне с Drupal).

В другом формате заявки рассматриваться не будут.