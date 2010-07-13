Спецмалисты по WP и ModX, один человек или два.

$250
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок180 просмотров
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По ВП требуется хороший спец, знакомый не только с вёрсткой, но и функционалом, а также имеющий опыт работы с мультиблогом. Желательно умение интеграции блога на ВП с фоурмом на ИБП. Оплата договорная от объёма, гарантии предоставляются. Работа с уже готовым блогом, работы много.

По МодХ требует просто хороший специалист, ничего сложного - доработка функционала админки и немного вёрстки. Оплата договорная, постоянная, от объёма.

MODX
13 лет назад
prokb
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов
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