Спецмалисты по WP и ModX, один человек или два.

Требования: * Уверенные знания:PHP, AJAX,SQL,ООП. * Языки: английский – хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт с CMS: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По ВП требуется хороший спец, знакомый не только с вёрсткой, но и функционалом, а также имеющий опыт работы с мультиблогом. Желательно умение интеграции блога на ВП с фоурмом на ИБП. Оплата договорная от объёма, гарантии предоставляются. Работа с уже готовым блогом, работы много.
По МодХ требует просто хороший специалист, ничего сложного - доработка функционала админки и немного вёрстки. Оплата договорная, постоянная, от объёма.
- Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
У претендента должны быть базовые знания php, sql, html, css и очень желательно Drupal. Претендент долен быть ответственным, быстро уметь разбираться в трудных вещах, быть на связи, предоставлять отчет о проделанной работе за день (в нескольких ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Программист ASP.NET. Уверенные знания: ASP.NET,AJAX,SQL,ООП Языки: английский – хорошее письмо и чтение, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Для продолжения разработки проекта на 1С-Битрикс Бизнес требуется ВЕБ-разработчик готовый сразу-же включиться в работу! Требования: -Опыт работы с платформой. -Умение редактировать модули платформы и создавать свои любой сложности. -Умение хорошо разбираться в чужом коде. -Знание на высоком уровне AJAX и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требования: - верстка сайта под CMS Joomla по имеющемуся макету - по необходимости разработка модулей к CMS Joomla - использование VirtueMart для разработки интернет-магазинов и интернет-витрин Оплата сдельная, за каждый проект отдельно. Пожалуйста, указываете свои расценки (для разных уровней ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Ищу Django/jQuery программиста для частых небольших задачек к проектах. По вечерам желательно быть всё-время доступным в сети. Пишите в ЛС.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Приглашаем в команду опытного php-программиста для удаленной работы над собственными проектами компании. Требования: * Профессиональные знания: PHP, MySQL, ajax, html, знание особенностей браузеров, умение работать с растровыми и векторными графическими редакторами ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист с опытм на Drupal знанием, API, темизации, опыт работы с уберкарт. Работа (сопровождение проектов на Drupal, настройка установка модулей,обновление)удаленная, оплата своевременно.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требования к кандидатам: - Быть адекватным, честным, трудолюбивым - Хорошо разбираться в своей технологии (ASP.NЕT/MVC или php), ООП, средствах и методах построения вэб приложений (3-х уровневая архитектура приложения, проектирование и построение БД, jquery и javascript, html и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Работа в офисе (Киев, Печерский р-н), график гибкий, ориентация на результат. Задачи: разработка системы на основе ТЗ и прототипов web-интерфейсов, готовой верстки и готовых методов работы с ядром системы. Требования: * мужчина, от ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад