Спецмалисты по WP и ModX, один человек или два.

По ВП требуется хороший спец, знакомый не только с вёрсткой, но и функционалом, а также имеющий опыт работы с мультиблогом. Желательно умение интеграции блога на ВП с фоурмом на ИБП. Оплата договорная от объёма, гарантии предоставляются. Работа с уже готовым блогом, работы много.

По МодХ требует просто хороший специалист, ничего сложного - доработка функционала админки и немного вёрстки. Оплата договорная, постоянная, от объёма.