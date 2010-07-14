Набор команды

Веб-студия ищет на постоянную работу программиста. Требования: - php, smarty, mysql - готовность работать с нашей cms, разбираться в чужом коде - работа с 10 до 18 по мск времени – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ. Плюсом будет хороший и читаемый код, наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Для реализации нескольких проектов набирается команда разработчиков из 4х человек, в идеале 1 верстальщик и 3 программиста.
Верстальщик
- html/css кроссбраузерая верстка
- Javascript, опыт работы с библиотекой jquery
Программисты
- php 5, один из следующих фреймворков: CodeIgniter, Kohana, Yii, Zend
- уверенное знание mysql (процедуры, триггеры)
- svn, trac/redmine
- желателен опыт работы с nginx, lighttpd, memcached, no sql БД
Будет плюсом
- Опыт разработки и поддержки высоконагруженных проектов
- Английский язык - не менее технического
От вас требуется
- Портфолио (несколько проектов, которыми вы гордитесь)
- Примеры кода (достаточно пары контроллеров и моделей), для верстальщика соответственно верстка +)
- Сколько часов в день можете уделять работе
- Часовой пояс (GMT)
- Рейт в час
- Контакты: skype, jabber, icq
Данные отправляйте на email: [email protected]
UPD. те кто не умеет читать, отсеиваются сразу
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