Удалённый php программист

Веб-студия ищет на постоянную работу программиста.

Требования:

- php, smarty, mysql

- готовность работать с нашей cms, разбираться в чужом коде

- работа с 10 до 18 по мск времени – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ.

Плюсом будет хороший и читаемый код, наличие комментариев в коде, применение ООП.

Опыт работы с bitrix будет большим плюсом

Обязанности:

- установка и настройка сайтов

- разработка новых модулей для сайтов

- небольшие элементы вёрстки

Оплата:

5$ в час. В случае адекватности, оперативности и высокого качества выполненной работы оплата поднимается до 6-7$ в час

Прочее

Я ищу человека, который готов думать головой и любит интересные и нестандартные задачи. Самые главные качества – это адекватность и интерес к работе.

Приём на работу осуществляется после собеседования.

О себе на почту: [email protected]