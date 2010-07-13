Разработчик ASP (не .NET)

Требуются разработчики на ASP (обычном, не .NET). Старт проекта - в ближайшее время, вероятнее всего, на этой неделе. Задача связана с доработкой (разработкой модуля) существующего крупного приложения на ASP+VBScript+БД, срок - примерно 2 месяца, в команде. Задача и фреймворк хорошо документированы и формализованы. Обязательно хороший опыт именно ASP, предпочтение - фултайм- и опытным программистам.