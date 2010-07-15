Программист для проекта на CMS Netcat

Веб-студия ищет на постоянную работу программиста. Требования: - php, smarty, mysql - готовность работать с нашей cms, разбираться в чужом коде - работа с 10 до 18 по мск времени – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ. Плюсом будет хороший и читаемый код, наличие ...
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Требуется программист со знанием netcat.
Что требуется:
Установить на тестовый хост и настроить админку
Привязать сверстанные страницы к админке
Настроить работу сайта
Вообщем весь этап программинга по сайту
Сроки с 05.08.2010 по 20.08.2010
Требования:
- хорошее знание CMS netcat
- быть на связи ежедневно в любом удобном для вас виде (мыло, скайп, ася), в течение всей работы по проекту.
- возможность после обсуждения деталей приступить к работе
Контактные данные:
379-453-965
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