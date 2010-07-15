[Битрикс] Ведущий веб-разработчик

Веб-студия ищет на постоянную работу программиста. Требования: - php, smarty, mysql - готовность работать с нашей cms, разбираться в чужом коде - работа с 10 до 18 по мск времени – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ. Плюсом будет хороший и читаемый код, наличие ...
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Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом» требуется ведущий веб-разработчик на Битриксе на удаленную работу.
Основные задачи:
- проектирование новых сайтов и разработка наиболее важных их составляющих;
- доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе; исправление ошибок в работе сайтов;
- консультирование пользователей и помощь другим разработчикам.
От ведущего разработчика мы ожидаем:
- хорошего опыта разработки под Битрикс и блестящее знание API;
- владение HTML, CSS, JavaScript в общем и jQuery в частности; базовые знания SQL/MySQL;
- опыт состыковки со сторонними информационными системами, интеграции с 1С, Яндекс.Маркетом, платежными и биллинговыми системами.
Остальные требования:
- умение быстро считывать чужой код;
- готовность работать как минимум 6 часов в день;
- постоянный онлайн и возможность общаться голосом по Скайпу/GTalk;
- исполнительность;
- хороший русский язык;
- умение отчитываться за свою работу.
Плюсом будут:
- наличие сертификатов 1С-Битрикс;
- владение техническим английским;
- опыт администрирования Linux-серверов.
Зарплата от сдельная до 60000 руб. в месяц по результатам тестового задания, исходя из 5-дневной рабочей недели и 8-часового рабочего дня.
Ваши резюме Вы можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.
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