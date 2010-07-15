[Битрикс] Ведущий веб-разработчик

$2000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом» требуется ведущий веб-разработчик на Битриксе на удаленную работу.

Основные задачи:

- проектирование новых сайтов и разработка наиболее важных их составляющих;

- доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе; исправление ошибок в работе сайтов;

- консультирование пользователей и помощь другим разработчикам.

От ведущего разработчика мы ожидаем:

- хорошего опыта разработки под Битрикс и блестящее знание API;

- владение HTML, CSS, JavaScript в общем и jQuery в частности; базовые знания SQL/MySQL;

- опыт состыковки со сторонними информационными системами, интеграции с 1С, Яндекс.Маркетом, платежными и биллинговыми системами.

Остальные требования:

- умение быстро считывать чужой код;

- готовность работать как минимум 6 часов в день;

- постоянный онлайн и возможность общаться голосом по Скайпу/GTalk;

- исполнительность;

- хороший русский язык;

- умение отчитываться за свою работу.

Плюсом будут:

- наличие сертификатов 1С-Битрикс;

- владение техническим английским;

- опыт администрирования Linux-серверов.

Зарплата от сдельная до 60000 руб. в месяц по результатам тестового задания, исходя из 5-дневной рабочей недели и 8-часового рабочего дня.

Ваши резюме Вы можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.

13 лет назад
sergeykovalev
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Удалённый php программист

    $1000

    Веб-студия ищет на постоянную работу программиста. Требования: - php, smarty, mysql - готовность работать с нашей cms, разбираться в чужом коде - работа с 10 до 18 по мск времени – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ. Плюсом будет хороший и читаемый код, наличие ...

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для проекта на CMS Netcat

    Требуется программист со знанием netcat. Что требуется: Установить на тестовый хост и настроить админку Привязать сверстанные страницы к админке Настроить работу сайта Вообщем весь этап программинга по сайту Сроки с 05.08.2010 по 20.08.2010 Требования: - хорошее знание CMS netcat - быть на связи ежедневно ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист для доработки и запуска сайта на Drupal

    Необходим программист для доработки недописанного сайта на CMS Drupal, сайт готов на 80%, реализован на самописном модуле. Работа на проектной основе (доделать сайт) + в дальнейшем поддержка (расширение функционала сайта) и возможно работа над другими проектами. Обязательное ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищется матёрый javascript-ер

    Кто: ищется матёрый javascript-ер для чего: для потрошения имеющегося приложения и его портирования (разовая, в дальнейшем возможно сотр.) з/п: по договорённости сразу, либо дальнейший % от прибыли проекта (активное участие) контакты: ася - 53111одын

    Javascript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Bitrix

    $350

    Мы ищем программиста на удаленную работу, необходимы доработки по сайту. Сайт на битриксе. Обязательное условие: проживание в Казани.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор команды

    Здравствуйте. Для реализации нескольких проектов набирается команда разработчиков из 4х человек, в идеале 1 верстальщик и 3 программиста. Верстальщик - html/css кроссбраузерая верстка - Javascript, опыт работы с библиотекой jquery Программисты - php 5, один из следующих фреймворков: CodeIgniter, Kohana, Yii, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется прогаммист php, javascript

    На временную работу (до окончания проекта) требуется программист. Требования: - Уверенные знания:PHP, JAVASCRIPT, AJAX, MySQL - Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + - Желательно умение работать с Google Map API и Yandex карты API - Плюсом будет знание ...

    PHPJavascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик ASP (не .NET)

    Требуются разработчики на ASP (обычном, не .NET). Старт проекта - в ближайшее время, вероятнее всего, на этой неделе. Задача связана с доработкой (разработкой модуля) существующего крупного приложения на ASP+VBScript+БД, срок - примерно 2 месяца, в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист Java

    $1000

    Требования опыт разработки на Java; приложений J2ME (MIDP-1.0/MIDP-2.0), сетевых приложений как на уровне socket-тов, так и на уровне http.графических и/или игровых приложений на J2ME; знание специфики реализаций и граблей на различных телефонах; специфичных API производителей телефонов; ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад