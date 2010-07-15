[Битрикс] Ведущий веб-разработчик

Компании, специализирующейся на разработке и поддержке веб-сайтов под управлением «1С-Битрикс: Управление сайтом» требуется ведущий веб-разработчик на Битриксе на удаленную работу.

Основные задачи:

- проектирование новых сайтов и разработка наиболее важных их составляющих;

- доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе; исправление ошибок в работе сайтов;

- консультирование пользователей и помощь другим разработчикам.

От ведущего разработчика мы ожидаем:

- хорошего опыта разработки под Битрикс и блестящее знание API;

- владение HTML, CSS, JavaScript в общем и jQuery в частности; базовые знания SQL/MySQL;

- опыт состыковки со сторонними информационными системами, интеграции с 1С, Яндекс.Маркетом, платежными и биллинговыми системами.

Остальные требования:

- умение быстро считывать чужой код;

- готовность работать как минимум 6 часов в день;

- постоянный онлайн и возможность общаться голосом по Скайпу/GTalk;

- исполнительность;

- хороший русский язык;

- умение отчитываться за свою работу.

Плюсом будут:

- наличие сертификатов 1С-Битрикс;

- владение техническим английским;

- опыт администрирования Linux-серверов.

Зарплата от сдельная до 60000 руб. в месяц по результатам тестового задания, исходя из 5-дневной рабочей недели и 8-часового рабочего дня.

Ваши резюме Вы можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.