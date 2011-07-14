Требуется PHP программист

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок521 просмотр
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Здравствуйте.

В связи с увеличением кол-ва заказов требуется PHP+MySQL программист. В будущем возможна полная занятость.

Мы занимаемся аукционами, социальными сетями и другими сервисами. Мы очень редко делаем сайты мясокомбинатов или салонов красоты.

Надо быть ответственным и активным, самому предлагать варианты, а не делать все согласно каждому слову в задании.

Большим плюсом будет хорошее знание HTML+CSS.

Требуется знание английского языка. Хотябы на уровне возможности прочтения задания.

Пожалуйста пишите свой опыт, райт и какие варианты сотрудничества вам интересны.

В первую очередь будут рассматриваться кандидаты из Красноярска или близлежащих городов (2-3 часа езды)

Рассмотрю все заявки.

PS. Большя просьба, не присылать стандартных текстов

PHP
12 лет назад
simplewhite
39 летСША
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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