Flex-программист для технической поддержки сайта

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Друзья!

Сайт dancespot.pl ищет талантливого программистa! Срочно!

Если Вы:

1) имеете опыт создания сайтов с применением FLEX

2) дизайн и программную часть реализуете самостоятельно

3) клиентоориентированный и инициативный, то

мы готовы рассмотреть Вашу заявку. Просьба выслать ее вместе с информацией о:

1) средней стоимости часа работы

2) несколько аналогичных реализованных проектов (со временем и стоимостью реализации)

С надеждой на талантливые руки и головы,

Anna

Skype: anna von latushkina

mail: [email protected]

13 лет назад
alalatu
35 летПольша
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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